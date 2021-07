As professoras Vanessa Coutinho Pinheiro Fernandes e Renata Costa Lopes Castella comandam as aulas - Divulgação

As professoras Vanessa Coutinho Pinheiro Fernandes e Renata Costa Lopes Castella comandam as aulasDivulgação

Publicado 20/07/2021 10:07

SÃO GONÇALO - Estreiam nesta terça-feira (20) as aulas individuais de Pilates da Clínica Municipal Goncalense do Barro Vermelho, que já dispunha da modalidade em grupo. O objetivo, segundo os responsáveis, é trazer ainda mais saúde física e mental aos munícipes. A unidade fica na Rua Heitor Levi nº 34.

Comandam as aulas as educadoras físicas Vanessa Coutinho Pinheiro Fernandes e Renata Costa Lopes Castella. Qualquer munícipe pode se inscrever na atividade, que é gratuita, mediante apresentação do comprovante de residência na cidade e um documento de indicação assinado por um médico ortopedista.

A novidade vem somar à programação do local, que já conta com fisioterapia, auriculoterapia e outros serviços de saúde alternativos aos tratamentos médicos regulares. Além disso, a unidade conta com uma academia de ginástica para a comunidade, comandada pelo professor Rafael Silva de Paula, que atende de manhã aos idosos e à tarde ao restante do público.

"Tivemos a ideia de trazer um serviço diferenciado pra ajudar a população que não tem condições de pagar por aulas de Pilates. As atividades são totalmente gratuitas e as inscrições são na própria unidade, mas já estamos com uma pequena fila de espera no momento", conta Filippy Percílio de Souza, administrador da clínica municipal.

