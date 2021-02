Aulas gratuitas ajudam a adquirir mais tônus muscular, disposição e flexibilidade, além de melhorar a postura corporal Divulgação - PMI

Por Jupy Junior

Publicado 04/02/2021 07:30

ITAGUAÍ – Para quem está há muito tempo isolado por causa da pandemia, ganhou alguns indesejáveis quilinhos e nunca foi muito fã de academia, surgiu uma oportunidade: aulas gratuitas de pilates de solo, patrocinadas pela prefeitura, acontecem às segundas, quartas e sextas, entre 9h e 10h, na Praça Montserrat. As aulas são ministradas pelo fisioterapeuta Jefferson Douglas Rodrigues da Silva. Todos os protocolos de segurança em relação ao coronavírus estão sendo observados, diz a prefeitura.

Praticado em simples tatames ou até mesmo colchonetes, o pilates de solo consiste em movimentos utilizando o peso do próprio corpo. Seus exercícios focam mais em alongamento, flexibilidade, equilíbrio e fortalecimento muscular. Entre os benefícios estão força, melhora na respiração e maior flexibilidade. A modalidade é diferente daquela mais conhecida, a que usa aparelhos com molas e fitas, e que é praticada em estúdios. A diferença mais significativa é que no pilates de solo o próprio corpo do praticante é a principal força na execução dos movimentos, embora nesta modalidade também se use acessórios para realizar os exercícios.

QUALIDADE DE VIDA

O secretário de Esporte e Turismo de Itaguaí, Fábio dos Santos Ferreira, disse que o objetivo é reduzir o sedentarismo, melhorar a qualidade de vida com aumento da flexibilidade, da concentração e correção de aspectos posturais. “Pretendemos impactar positivamente na promoção da saúde de todos, incluindo aqueles que sofrem de hipertensão, diabetes e outros tipos de doenças. Deste modo, a atividade entra como auxiliar no tratamento para melhorias na condição da saúde", disse Ferreira.

Quem quiser participar - a partir dos 12 anos – basta aparecer na Praça Montserrat e levar identidade, comprovante de residência, atestado médico e uma foto 3x4.