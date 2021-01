Secretaria Estadual de Educação terá reforço de pessoal em 2021 Reprodução

Publicado 14/01/2021 21:26

Além de ter anunciado a abertura de concurso público com 500 vagas para o cargo de Professor Docente I na rede estadual de ensino, o governo do Rio divulgou outra medida. O Estado publica no Diário Oficial desta sexta-feira o enquadramento por formação de mais de 2 mil servidores da Educação.

De acordo com o Palácio Guanabara, a medida alcança 2.431 professores e demais profissionais da rede com direito ao benefício nos anos de 2019 e 2020. O valor total investido para garantir a medida será de aproximadamente R$ 10 milhões.

"A educação foi um dos grandes desafios durante esse tempo de pandemia. A boa gestão dos recursos, mesmo com o Regime de Recuperação Fiscal, permitiu que fizéssemos esses investimentos, atendendo servidores, professores e alunos", declarou o governador em exercício Cláudio Castro em anúncio feito com o secretário da pasta, Comte Bittencourt.



CONCURSO PARA PROFESSORES



Cláudio Castro informou que, até março, será lançado o edital para o concurso do magistério - cargo de Professor Docente I - com carga horária de 16h semanais.

Segundo o governo, serão disponibilizadas, inicialmente, 500 vagas para preenchimento imediato de cargos em vacância, com impacto financeiro de R$ 10,3 milhões.

Outras 3.500 oportunidades serão para cadastro de reserva. Ainda de acordo com as informações, esses educadores deverão assumir as turmas no segundo semestre deste ano, em locais e disciplinas onde houver carência de profissionais, ou ainda, em substituição às vagas decorrentes de horas-extras, que são as GLPs (Gratificações por Lotação Prioritária).