Rio de Janeiro fica na 5ª colocação de m² mais caro da América Latina

Rio - O Rio de Janeiro ficou na quinta colocação do ranking de metro quadrado mais caro da América Latina. De acordo com o Levantamento Imobiliário da América Latina (RIAL Di Tella-Navent/Zonaprop), feito em parceria com o Centro de Investigación en Finanzas (CIF) da Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, o metro quadrado no Rio custa US$ 2.224.

Na frente do Rio no ranking ficaram Santiago (Chile- US$ 3.278/m²), Montevideo(Uruguai – US$ 2.857/m²); Buenos Aires (Argentina - US$ 2.847/m²) e Cidade do México (México – US$ 2.269).

A pesquisa é feita duas vezes por ano e tem como objetivo estudar o comportamento do preço dos imóveis que são tipicamente habitados por jovens profissionais de 14 cidades latinoamericanas. Foram levados em consideração fatores como número de quartos, preço do imóvel, área coberta e soma dos metros cobertos (incluindo garagem) e metade dos descobertos menor que 200 m² (área de construção da casa/edifício).

No Rio os bairros analisados foram Botafogo, Copacabana e Ipanema. O levantamento levou em conta os preços anunciados nos sites de imóveis dessas regiões.

