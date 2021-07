Setrerj disse reconhecer a importância da reestruturação da malha viária estadual, mas pede que os trabalhos sejam realizados no período de menor trânsito - Divulgação / José Messias Xavier

Setrerj disse reconhecer a importância da reestruturação da malha viária estadual, mas pede que os trabalhos sejam realizados no período de menor trânsitoDivulgação / José Messias Xavier

Publicado 20/07/2021 11:46

SÃO GONÇALO - As obras de recuperação asfáltica da RJ-104 (Rodovia Amaral Peixoto) têm provocado atrasos de até três horas nas viagens de ônibus municipais e intermunicipais, em consequência de engarrafamentos constantes, que refletem até no trânsito da Ponte Rio-Niterói. A queixa é do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj), que encaminhou um estudo técnico ao Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), responsável pelo serviço. Em ofício, a entidade disse reconhecer a importância da reestruturação da malha viária estadual, mas pede que os trabalhos sejam realizados no período noturno, principalmente durante a madrugada, quando o tráfego de veículos é notoriamente menor.

"Somente a empresa Fagundes, com as linhas 484-M (Alcântara-Niterói), 549-M (Santa Isabel-Niterói), 549MS (Sacramento-Niterói), 1721-D (Alcântara-Candelária), 572M (Jardim Catarina-Niterói), 3721-D (Alcântara-Botafogo/Rio), deixou de realizar, em apenas um dia, 203 viagens, em consequência dos atrasos dos coletivos parados nos congestionamentos, prejudicando cerca de 10 mil passageiros", alerta o presidente do Setrerj, Márcio Barbosa, que encaminhou uma cópia do mesmo documento aos órgãos de trânsito de São Gonçalo e de Niterói, além do comando do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar.



O recapeamento da RJ-104 acontece no trecho do Viaduto do Colubandê até à entrada do bairro de Maria Paula. Circulam por essa via, diariamente, cerca de 59 mil veículos. Os técnicos do Setrerj constataram, por exemplo, que o tempo médio de deslocamento da linha 7721-D (Castelo/Rio - Santa Isabel/SG), entre 17h e 21h38, chega a 4h20m; o da 124-M (Niterói-Itaboraí), 4h18; e o da 511-Q (Imbariê-Niterói), 4h05. Nos horários das 9h às 21h, os veículos, que operam na linha 1721-D (Alcântara/SG-Candelária-Rio), com as obras, perderam nos congestionamentos 6h27 de tempo médio de viagem; e os da 484M (Alcântara-Niterói), 5h14.



“Entendemos a vitalidade dessa obra e os benefícios que ela trará a todos os usuários da rodovia, principalmente aos passageiros de transportes coletivos, mas ela precisa ser feita em um horário que evite os transtornos dos congestionamentos e todos os danos que eles causam, como, por exemplo, atrasos de até três horas nas viagens de ônibus”, explica o líder sindical.



De acordo com o executivo do Setrerj, é fundamental a participação dos órgãos municipais de trânsito e da PM para a solução do problema. “Essas obras, que estão sendo tocadas unicamente pelo DER-RJ, também precisam da coordenação desses órgãos ao longo de todo seu curso”, conclui Barbosa.

Devido aos congestionamentos provocados pelas obras, a Empresa Fagundes teria deixado de realizar, em apenas um dia, 203 viagens, prejudicando 10 mil passageiros Divulgação / José Messias Xavier