Alunas do Projeto CinderelaDivulgação / Veronica de Souza

Publicado 20/07/2021 14:34

SÃO GONÇALO - Faltam poucos dias para a seleção brasileira feminina iniciar a caminhada em busca do tão sonhado ouro olímpico, mas no que depender das meninas do Projeto Cinderela a torcida já começou. Levantando a bandeira da igualdade entre gêneros, do respeito e do fomento ao futebol feminino, elas treinam diariamente, aproveitando toda a estrutura do Instituto Social Karanba, localizado em Vista Alegre.

"O nome do projeto é uma alusão ao clássico da literatura, mas a nossa proposta é uma 'Nova Cinderela': no lugar do sapato de Cristal, chuteiras; e, ao invés da passividade na espera pelo príncipe encantado, oferecemos oportunidades para que sigam em busca dos seus sonhos, dentro ou fora de campo", explica Verônica de Paula, coordenadora esportiva do Projeto.

Neste "conto", cheio de desafios e superação, a história das "Cinderelas" se mistura com a da seleção brasileira: além de serem torcedoras, elas representaram o Karanba numa preliminar do jogo amistoso entre as seleções masculinas do Brasil e da Noruega em 2018, e têm as atletas do Brasil como grandes referências em campo.

"O meu sonho é jogar profissionalmente e o projeto me ajuda muito nesse sentido. Estamos todas na expectativa de ver as jogadoras brasileiras em campo na Olimpíada e de prestigiar o futebol feminino. Vou aproveitar para torcer pela meio-campo Debinha, que é muito talentosa e meu ídolo no esporte", conta Layza Cristina, aluna do projeto.

Assim como a seleção brasileira, o Projeto Cinderela conta com patrocínio do banco Itaú. A iniciativa oferece treinos de futebol e reforço escolar gratuitamente para meninas dos 6 aos 18 anos. As atividades acontecem na sede do Karanba.