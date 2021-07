Gonçalenses contam com 12 pontos de atendimento e dois drives-thru - Divulgação

Publicado 21/07/2021 11:37

SÃO GONÇALO - A vacinação contra o coronavírus continua nesta quarta-feira (21) para os munícipes com mais de 18 anos com a primeira dose. A população precisa levar um comprovante de residência, a carteira de vacinação e o cartão do SUS ou CPF. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil informa que a imunização da população com a segunda dose da vacina Astrazeneca está mantida em dez pontos de vacinação, das 8h às 17h, e nas clínicas do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, até 21h. Para isso, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante da primeira dose da mesma marca na mesma cidade.



Desde o início da campanha, a cidade vacinou 578.843 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 21.873 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.278 trabalhadores da saúde, 136.896 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 83.550 pessoas com comorbidades, 1.338 pessoas com deficiência permanente, 8.218 trabalhadores da educação, 380 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.878 acamados, 300.283 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 238 pessoas em situação de rua, 306 portuários e 7.089 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 157.702 mil pessoas foram imunizadas com a segunda dose.