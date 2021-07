'Ella' é o quarto livro da escritora niteroiense, moradora de Maricá, fortemente atuante no cenário literário-intelectual de São Gonçalo - Divulgação

SÃO GONÇALO - No dia 26 de julho, às 20h, a jornalista e escritora Roberta de Souza lançará on-line, em live no Instagram , o seu 4º livro solo: o drama Ella . Na ocasião, será aberta a pré-venda da obra em versão física pelo site da Editora Serpentine e em e-book da Kindle.A literatura romântica é o foco de Roberta desde o ano 2000, quando começou a publicar seus textos. De lá para cá, a autora participou de nove antologias e três coletâneas, organizou uma biografia e lançou três livros individuais. Lançando-se a novos desafios, fora de sua zona de conforto, ela estreou no universo da literatura hot, associada a questionamentos sociais importantes como preconceito, hipocrisia, misoginia, dependência química e o peso do sucesso que destrói reputações e vidas. No pano de fundo, cenas sensuais e envolventes.

“Vejo a literatura hot como qualquer outra categoria literária. Isso não significa que o livro inteiro é erótico. 'Ella' é como qualquer outro romance, com todos os elementos de um drama, mas é salpicado de cenas quentes e inspiradoras”, adianta Roberta de Souza.

Após o lançamento do romance, a jornalista se prepara para escrever a biografia da empresária Cassiana Costa que, em 2016, viu sua vida virar do avesso com vídeos íntimos vazados na internet e, fazendo dos seus limões uma limonada, deu a volta por cima: hoje está entre as 10 atrizes mais assistidas em um dos maiores sites de entretenimento adulto do mundo, além de ser proprietária de diversos empreendimentos por todo o Brasil.