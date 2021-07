Foi realizada uma reformulação no espaço físico e na parte técnica e metodológica do serviço - Divulgação / Renan Otto

Publicado 22/07/2021 12:54

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social reinaugurou, após obras, a sede do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), no bairro Venda da Cruz, que atende crianças entre zero e 6 anos, afastadas de seus lares de origem por medida judicial e encaminhadas para famílias acolhedoras previamente cadastradas. O serviço gonçalense, considerado referência no país, é responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança acolhida e suas famílias de origem, com uma equipe formada por assistente social, psicólogas e educadores sociais. A proposta é tornar novamente possível a convivência familiar e comunitária.

Durante o acolhimento, tanto as crianças quanto as famílias de origem e acolhedora recebem apoio e orientação da equipe técnica da Secretaria. “O papel mais importante da Assistência Social, no que diz respeito ao acolhimento familiar, é garantir um ambiente familiar e fortalecer a função protetiva da família de origem, além de possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas. Tudo isso se efetivará através dos encaminhamentos aos diversos serviços, programas e projetos existentes no município”, explicou o secretário municipal da pasta, Edinaldo Basílio. Atualmente, o Família Acolhedora em São Gonçalo conta com 23 crianças e 16 famílias já cadastradas.



A reforma – realizada com doações de diversas secretarias, fruto da integração entre as pastas – foi feita nas salas da equipe técnica, coordenação, atendimento individual das famílias e no salão de convivência. “Fizemos uma reformulação tanto na parte estrutural quanto na parte técnica e metodológica do serviço. As modificações fizeram com que toda equipe do SAF ficasse ainda mais fortalecida na garantia de direitos das crianças e adolescentes de São Gonçalo”, declarou Cristiane Campos, coordenadora do SAF.



A proposta do serviço é acolher e tornar novamente possível a convivência familiar e comunitária. Diferente do abrigo institucional, as crianças convivem com a família o tempo todo, de uma forma mais humanizada. “O trabalho desenvolvido pelo SAF é de extrema importância para o município. Durante o tempo em que tive acesso aos abrigos de porta e as famílias acolhedoras, pude perceber a enorme diferença na vida de uma criança que tem a oportunidade de ser acolhida. O melhor serviço de acolhimento é o Família Acolhedora. Vamos trabalhar para continuar com a excelência oferecida”, disse o subsecretário de Proteção Especial, Allan Rodrigues.

Também estiveram presentes na reinauguração do SAF-SG o secretário de Governo, Fábio Araújo; a secretária de Habitação, Mariana Nogueira; a presidente da Funasg, Mariângela Valviesse; e os vereadores Felipe Guarany e Tião Nanci.



Pré-requisitos para ser uma família acolhedora:



- Pessoas maiores de 25 anos, que possuam uma rede de apoio;

- Não estar no cadastro nacional da adoção e nem o cônjuge (Lei 13257/2016);

- Ter a concordância dos outros membros da família na participação;

- Não ter antecedentes criminais, comprometimento psiquiátrico e dependência alcoólica ou de substâncias psicoativas;

- Ter disponibilidade de tempo, tanto nos cuidados com a criança quanto com as demandas para acompanhamento da equipe do serviço;

- Comprometer-se em exercer a função de proteção até o encaminhamento da criança;

- Apresentar disponibilidade interna para se preparar continuamente para o momento da despedida.



