Foram vistoriados os principais itens de segurança dos coletivos, como estado geral dos pneus e o bom funcionamento das luzes de faróis, lanternas e das rampas para acesso de cadeirantes - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 22/07/2021 20:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) realizou, com o apoio da Guarda Municipal, três ações de fiscalização contra irregularidades em ônibus municipais, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro, na Estrada Raul Veiga, no bairro de mesmo nome, e na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara. Quatro veículos foram notificados e tiveram a roleta de passageiros lacrada, sendo encaminhados para a garagem da empresa. Outros três coletivos foram removidos para o depósito público, totalizando oito autos de infrações aplicados.

Foram vistoriados os principais itens de segurança dos coletivos, como estado geral dos pneus e o bom funcionamento das luzes de faróis, lanternas e das rampas para acesso de cadeirantes. Entre as irregularidades, havia falta de vistoria desde 2018, luz de freio quebrada e defeito na rampa de cadeirantes. As empresas que tiveram os veículos levados para o pátio terão que quitar os débitos de diária e multas, além de sanar as irregularidades e realizar nova vistoria na Semtran, para que os coletivos possam voltar a realizar o transporte de passageiros.

O secretário municipal de Transportes, Fabio Lemos, avisou que essas ações acontecem rotineiramente no município. “Além disso, operações de conscientização também têm sido realizadas pelos agentes de trânsito, permitindo que a população seja atendida da forma correta”, completou.