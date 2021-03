Acidente entre carro de passeio e ônibus do BRT Rio Reprodução/WhatsApp

Por *Thalita Queiroz

Publicado 11/03/2021 17:21

Rodrigo dos Santos, funcionário que conduzia o BRT Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro (Sintraturb Rio), Ademir Francisco, o motorista detalhou o momento da colisão. Rio - O motorista, funcionário que conduzia o BRT no momento do acidente com um carro que matou uma passageira e deixou 34 feridos , relatou que os gritos de desespero dentro do coletivo foram intensos. Em conversa com o diretor do, o motorista detalhou o momento da colisão.

De acordo com Rodrigo, ele estava trafegando na Avenida Dom João VI (TransOeste) e de repente viu o choque lateral causado pelo veículo de passeio. Após o contato, o BRT tombou. "Foi muito rápido. Não houve tempo para evitar, foi como se fosse instantâneo o choque e perdeu o controle do articulado. Os gritos de desespero eram intensos no momento e mesmo saindo do veículo conseguiu ajudar outros a saírem", contou o diretor do Sindicato após conversa com Rodrigo.

Em um vídeo enviado aos colegas de profissão, minutos depois do acidente, o motorista, analisando a dimensão do acidente, disse que o susto foi grande e agradeceu o apoio a preocupação. "Tá tudo bem e vamos torcer para que tudo dê certo. Foi um milagre de Deus", disse ele na gravação.

Motorista do BRT tenta tranquilizar colegas de profissão minutos depois de acidente no corredor Transoeste, na noite desta quarta-feira

Segundo o representante dos motoristas do BRT e diretor do sindicato, a falta de fiscalização nesse trecho e a negligência dos motoristas são constantes no local. "Já estava previsto que em algum momento uma tragédia aconteceria e só não foi pior devido a experiência do condutor do BRT que conseguiu amenizar as consequências do acidente".

O motorista do veículo de passeio, que teria provocado o choque, fugiu do local do acidente . Peritos da Polícia Civil estiveram no local e periciaram o veículo. A polícia colheu impressões digitais no carro para descobrir a identidade de quem estava dentro do veículo. Testemunhas contaram que além do motorista, havia uma mulher e duas crianças. Eles sumiram do local após o acidente. O carro tem placa da cidade de Santo André, em São Paulo, e foi levado para o pátio da delegacia de Guaratiba.

Em um áudio enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248), uma mulher que não teve a identificação revelada, disse que estava atrás do BRT quando aconteceu o acidente. "Esse carro vermelho invadiu a pista, o motorista não conseguiu frear e tombou. Tem muita gente ferida. Tem gente morta. Tem uma moça presa nas ferragens. Muito triste", desabafou.

Vítima fatal em acidente envolvendo BRT

Eliane Almeida de Carvalho, de 56 anos. foi a vítima fatal em acidente envolvendo um BRT e um carro de passeio na Zona Oeste do Rio Reprodução/ TV Globo

Eliane Almeida de Carvalho, de 56 anos, foi a vítima fatal do acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus do BRT, que aconteceu por volta das 19h40 desta quarta-feira, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste. Mãe de três filhas e avó de três netas, parentes e amigos contaram em entrevista ao "RJTV 1" que Eliane trabalhava em uma escola no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e que não fazia parte da sua rotina voltar de BRT para casa.

Eliane ia para o trabalho todos os dias de BRT, mas sempre voltava de carona. No entanto, na noite de ontem, a amiga que a levava de volta passou mal e ela precisou retornar usando o meio de transporte. Ainda segundo parentes, Eliane evitava voltar de BRT por causa da aglomeração.

O DIA procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para apurar a denúncia sobre a falta de fiscalização apontada pelo Sintraturb Rio na matéria. Até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para resposta.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes