Acidente com BRT deixou ao menos uma pessoa morta Reprodução

Por Carolina Freitas e Larissa Amaral

Publicado 10/03/2021 21:44 | Atualizado 10/03/2021 23:00

Rio - Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus do BRT que aconteceu na noite desta quarta-feira entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste, deixou ao menos uma pessoa morta e outras 34 feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 19h46, as vítimas foram encaminhadas para diversos hospitais: Miguel Couto, Lourenço Jorge, Albert Schweitzer, Getúlio Vargas, Dom Pedro II e Rocha Faria. Os nomes dos feridos e da vítima fatal ainda não foram divulgados.

Ônibus do BRT tomba em Guaratiba. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/DbBGGV0MxH — Jornal O Dia (@jornalodia) March 10, 2021

De acordo com o Centro de Operações Rio, a Avenida Dom João VI está interditada nos dois sentidos. Policiais militares, ambulância da Samu e agentes da CET-Rio estão no local. O motorista do veículo que teria invadido a pista do articulado e causado o acidente, teria fugido. A informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Em um áudio enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248), uma mulher que não teve a identificação revelada, disse que estava atrás do BRT quando aconteceu o acidente. "Esse carro vermelho invadiu a pista, o motorista não conseguiu frear e tombou. Tem muita gente ferida. Tem gente morta. Tem uma moça presa nas ferragens. Muito triste", desabafou.

Em nota, o BRT Rio afirmou que a operação dos articulados não foi interrompida por causa do acidente. "A invasão da pista exclusiva do #BRTRio por um carro de passeio acabou provocando um acidente grave por volta das 19h40 desta quarta-feira, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste. O articulado acabou virando e uma passageira morreu no local", anunciou.

Após o incidente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou nas redes sociais. "Estou acompanhando com nosso Centro de Operações o acidente que tivemos essa noite com um BRT no corredor Transoeste. Nesse momento chegando para reunião com governador do Estado tratando da pandemia."

Por conta do acidente, o Rio entrou em estágio de mobilização. Em nota o presidente do sindicato dos rodoviários, Sebastião José, falou em "falta de responsabilidade de alguns motoristas que insistem em transitar pelas calhas onde circulam os BRTs".



"A direção do Sindicato de solidariza com as vitimas desse acidente cometido pela imprudência de alguém que, para ganhar alguns minutos para chegar ao seu destino, acabou por interromper o retorno para casa de chefes de família. Creio que nos horários de rush a prefeitura poderia intensificar a fiscalização com um número maior de guardas municipais em pontos considerados estratégicos e com maior incidência de acidentes", disse.