Eliane Almeida de Carvalho, de 56 anos. foi a vítima fatal em acidente envolvendo um BRT e um carro de passeio na Zona Oeste do Rio Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:40

Eliane Almeida de Carvalho, de 56 anos, foi a vítima fatal do Rio -, foi a vítima fatal do acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus do BRT, que aconteceu por volta das 19h40 desta quarta-feira, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste. Mãe de três filhas e avó de três netas, parentes e amigos contaram em entrevista ao "RJTV 1" que Eliane trabalhava em uma escola no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e que não fazia parte da sua rotina voltar de BRT para casa.

Eliane ia para o trabalho todos os dias de BRT, mas sempre voltava de carona. No entanto, na noite de ontem, a amiga que a levava de volta passou mal e ela precisou retornar usando o meio de transporte. Ainda segundo parentes, Eliane evitava voltar de BRT por causa da aglomeração.

A morte da passageira deixou toda a família abalada. Segundo amigos e parentes, ela era a alegria da família. "Sempre muito divertida, muito alegre, gostava de dançar e brincar. Minha sogra está destruída, acabou com a família", contou a cunhada da vítima.

Pedindo justiça, parentes de Eliane pedem que o motorista do veículo de passeio envolvido no acidente se entregue à polícia o quanto antes. "Tirou a vida de uma mãe de família, uma guerreira. Até entendo que possa ter fugido com medo do linchamento, mas que ele se apresente".

Peritos da Polícia Civil estiveram no local do acidente e periciaram o veículo . A polícia colheu impressões digitais no carro para descobrir a identidade de quem estava dentro do veículo. Testemunhas contaram que além do motorista, havia uma mulher e duas crianças. Eles sumiram do local após o acidente. O carro tem placa da cidade de Santo André, em São Paulo, e foi levado para o pátio da delegacia de Guaratiba.

Em um áudio enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248), uma mulher que não teve a identificação revelada, disse que estava atrás do BRT quando aconteceu o acidente. "Esse carro vermelho invadiu a pista, o motorista não conseguiu frear e tombou. Tem muita gente ferida. Tem gente morta. Tem uma moça presa nas ferragens. Muito triste", desabafou.

Ao menos outras 34 ficaram feridas. As vítimas feridas com gravidade foram levadas para cinco hospitais da região.