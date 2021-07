Implantação do serviço obedece à lei federal 2776/2008, que prevê a odontologia hospitalar para prevenção de outras doenças, inclusive infecção hospitalar - Divulgação

Implantação do serviço obedece à lei federal 2776/2008, que prevê a odontologia hospitalar para prevenção de outras doenças, inclusive infecção hospitalarDivulgação

Publicado 22/07/2021 14:41 | Atualizado 22/07/2021 22:43

SÃO GONÇALO - Os pacientes internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, passam a contar agora também com assistência odontológica. A Subsecretaria de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde iniciou os atendimentos na unidade, seguindo a lei federal 2776/2008, que prevê a odontologia hospitalar para prevenção de outras doenças, inclusive infecção hospitalar.

O secretário municipal de Saúde, André Vargas, pretende ampliar o serviço para outras unidades municipais com CTI. O próximo deverá ser o Hospital de Retaguarda (antigo Menino Deus) para pacientes com Covid-19.



“Os cuidados odontológicos no CTI são muito importantes para prevenir várias outras doenças que podem começar por infecções bucais. Complicações odontológicas no paciente internado podem evoluir para doenças sistêmicas (doenças que afetam todo o corpo humano). Exemplo disso é a gripe, que causa efeitos variados, como problemas de respiração, dores musculares e de cabeça e outras infecções”, comentou o subsecretário municipal de Odontologia, Paulo Alberto do Nascimento.