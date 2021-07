Referência no estado do Rio, hospital é especializado no atendimento de alta complexidade a pacientes com múltiplos traumas e conta com tecnologia de ponta - Divulgação

Publicado 24/07/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Mais de 54 mil pacientes foram atendidos nos setores de urgência e emergência, centro de trauma e ambulatório de pós-operatório do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) no primeiro semestre deste ano. O número de exames realizados na unidade também chama a atenção: mais de 440 mil laboratoriais e 54 mil de imagens, entre eles tomografia computadorizada e ressonância magnética.

O Heat é especializado no atendimento de alta complexidade a pacientes com múltiplos traumas, conta com tecnologia de ponta e é tido no meio da saúde pública como referência no estado do Rio de Janeiro. No mesmo período, a unidade também realizou mais de 15 mil cirurgias, entre urgência e emergência, urgência programada, ambulatorial, ortopédica, neurocirúrgica e de grandes queimados.

"São centenas de profissionais envolvidos 24 horas por dia, para garantir um atendimento rápido, eficaz e humanizado ao paciente. Vamos continuar investindo na qualidade de nossos serviços, buscando sempre novas tecnologias, para prosseguirmos desempenhando um papel relevante na saúde pública", garante o diretor do Heat, Raphael Riodades.



O Alberto Torres tem duas portas de entrada: o Centro de Trauma e a unidade de urgência e emergência. A unidade conta com um heliponto, onde desembarcam pacientes extremamente graves, resgatados dos mais diferentes pontos do estado, que são atendidos de acordo com os protocolos de classificação de risco. Por um corredor exclusivo, o paciente é levado diretamente ao Centro de Trauma, onde uma equipe especializada de profissionais o aguarda.



Entre os 54 mil assistidos no Heat de janeiro a julho deste ano está André Oliveira Bucedi, de 20 anos, vítima de acidente de moto. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, deu entrada no Centro de Trauma na noite do último dia 16 e passou por três procedimentos cirúrgicos. A família dele acompanhou todo o atendimento prestado e esta semana foi até o hospital com faixas para agradecer aos profissionais.



"Nosso filho recebeu e está recebendo toda a atenção desde a sua chegada ao hospital. Não temos do que reclamar, pelo contrário, só temos a agradecer a toda a equipe médica, de enfermagem e pessoal de apoio. Que Deus abençoe a todos!", declararam os pais de André, Angel e Lilian Bucedi.



A estrutura do Heat é composta por 243 leitos com perfil de alta complexidade, entre enfermarias clínico-cirúrgicas, salas de cuidados intensivos e semi-intensivos, isolamentos, leitos de apoio a emergência e de CTIs adulto e pediátrico. A unidade mantém um moderno centro de imagens com ressonância magnética,

tomografia computadorizada, raio x, ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, ecodoppler, endoscopia, colonoscopia e broncoscopia. O hospital também mantém um amplo e moderno laboratório, banco de sangue, farmácia, almoxarifado, refeitório, área de convivência e uma brinquedoteca, que garante um atendimento humanizado às crianças internadas nas enfermarias e no CTI pediátrico.



O hospital é administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

