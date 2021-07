Deputado estadual é autor de indicação que autoriza convênio entre Ministério da Saúde e Governo do Estado para empreendimento no Colubandê sair do papel - Divulgação

Publicado 24/07/2021 11:00

SÃO GONÇALO - O deputado estadual Coronel Salema esteve pessoalmente com o senador Flávio Bolsonaro, para solicitar apoio a diversos projetos que deverão beneficiar a população fluminense, entre eles a conclusão do Hospital Estadual da Mãe de São Gonçalo.



O parlamentar falou sobre a indicação legislativa que apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) autorizando o convênio entre o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, e o Governo do Estado do Rio. O documento foi apresentado pelo parlamentar no início de seu mandato, para que a unidade, no bairro Colubandê, pudesse finalmente sair do papel.



Foram usados R$ 8 milhões na obra, que teve início em 2012 com previsão de término em 2013, mas ela jamais foi concluída. A indicação legislativa do Coronel Salema foi aprovada na Alerj. A Secretaria Estadual de Saúde declarou que ainda não tem um prazo para o retorno das obras no Hospital da Mãe, principalmente com o agravante da pandemia.

Hospital Estadual da Mãe, inacabado, no bairro do Colubandê - Arquivo