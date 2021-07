O planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município - Divulgação / Lucas Alvarenga

O planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do municípioDivulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 26/07/2021 08:00

SÃO GONÇALO - As ações de patrulhamento realizadas pelo São Gonçalo Presente retiraram das ruas 160 criminosos em quatro meses, sendo cumpridos 89 mandados de prisão e capturas de foragidos e 71 prisões em flagrantes. Os números são da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que gerencia o programa.

Nos últimos 15 dias, segundo a pasta, os agentes foram mobilizados para 27 ocorrências, que incluíram porte e tráfico de drogas, apreensão de motocicleta, cumprimento de mandado de prisão, porte de arma branca, apreensões de celulares, captura de foragidos, receptação, consulta e roubo. O planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, com o objetivo de reduzir os índices de violência.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, major David Ricardo, o resultado permite elevação na autoestima da população. “Ainda temos muito a fazer, mas considerando que completamos quatro meses da expansão da Operação São Gonçalo Presente no último sábado (24), posso afirmar que estamos no caminho certo. Ao sair pelas ruas, conseguimos ouvir os comentários de pessoas que se sentem mais seguras”, afirmou.

As rondas são feitas nos pontos de atuação do programa, com o uso de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação. O patrulhamento também é realizado por meio de visitas diárias aos estabelecimentos comerciais no horário das 5h às 23h.