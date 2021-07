Público-alvo (com mais de 18 anos) é de 851.886 gonçalenses da população de 1,092 milhão - Divulgação / Renan Otto

Público-alvo (com mais de 18 anos) é de 851.886 gonçalenses da população de 1,092 milhãoDivulgação / Renan Otto

Publicado 26/07/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil já imunizou com a primeira dose contra o coronavírus 70% da população vacinável da cidade - um total de 592.952 pessoas dos 851.886 gonçalenses com mais de 18 anos - e 22% deste mesmo público-alvo com a dose única da Janssen ou a segunda dose dos outros imunizantes. Os dados colocam o município bem acima das médias nacional (44,03% com 1ª dose e 17,25% com 2ª dose) e estadual (41,08% e 16,67%, respectivamente).

Para a aplicação da primeira dose, os munícipes com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para tomar a segunda dose, é obrigatório apresentar o RG e o comprovante da primeira dose recebida em São Gonçalo.

As grávidas que tomaram a Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer ou Coronavac. Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos também estão aptos a receber outras marcas. Para ter a escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 592.952 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 21.887 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.281 trabalhadores da saúde, 136.968 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 83.573 pessoas com comorbidades, 1.339 pessoas com deficiência permanente, 8.218 trabalhadores da educação, 382 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.883 acamados, 314.188 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 240 pessoas em situação de rua, 306 portuários e 7.185 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 165.278 mil pessoas foram imunizadas com a segunda dose.