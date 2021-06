Ministério da Saúde não queria 'protagonismo de Doria' na vacinação - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ministério da Saúde não queria 'protagonismo de Doria' na vacinaçãoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:02 | Atualizado 11/06/2021 19:05

São Paulo - Um documento anexado à CPI da Covid mostram que o Ministério da Saúde não queria o "protagonismo" do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no calendário de vacinação no país e traçava cenários sobre a imagem do ministério. As informações são da TV Globo.

De acordo com a emissora, o documento, nomeado de "Novembro 2020_Planejamento em comunicação anúncio CoronaVac", circulou no ministério no ano passado e tratava sobre a estratégia de comunicação da pasta na pandemia. O arquivo mostra também que a pasta fez um diagnóstico sobre a atuação de Doria a favor da CoronaVac.

Publicidade

Na ocasião da elaboração do documento, o Governo Federal ainda não tinha fechado acordo com o Butantan para compra de doses da vacina. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro desdenhava da "vacina chinesa" em disputa política com Doria.