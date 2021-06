João Doria se aproximou de Bolsonaro nas eleições de 2018 - Reprodução/ Twitter

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:56 | Atualizado 11/06/2021 18:26

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), rebateu, nesta sexta-feira, 11, as provocações que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez durante uma live nesta quinta.



Durante a transmissão ao vivo feita semanalmente, Bolsonaro ironizou e atacou Doria, que foi visto na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro sem máscara, tomando sol com uma roupa de banho de mar. Na live, o presidente comentou sobre os trajes do governador de SP e o chamou de hipócrita.



“Vemos um governador de um estado, que não vou falar qual é, que fecha o estado e vai para Miami. E agora foi plotado num hotel do Rio de Janeiro com a sunguinha apertadinha. Ninguém sabe quem é... é o sunguinha apertadinha”, afirmou Bolsonaro, arrancando gargalhadas dos assessores presentes em seu gabinete.



Por sua vez, Doria respondeu em uma rede social que Bolsonaro não para de pensar nele usando sunguinha e que o presidente está apaixonado.



“Depois de ter tomado duas doses de antirrábica, Jair Bolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes”.