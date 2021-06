Segundo Queiroga, a fala de Bolsonaro visa "instigar" pesquisadores brasileiros - AFP

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:04 | Atualizado 11/06/2021 17:15

Marcelo Queiroga declarou, nesta sexta-feira, 11, não ser "censor" das falas do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou na última quinta, 10, que o ministro iria publicar um parecer para desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou contraíram a covid-19 e se recuperaram.

"Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, e ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que foram vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado", disse Bolsonaro durante um evento em Brasília.

Ainda na tarde ontem, Queiroga já havia dito que a declaração de Bolsonaro era equivoca. Hoje, durante a inauguração de novos leitos de UTI, o ministro afirmou que a Saúde vai começar um estudo para ver as chances de, no futuro, implementar medidas que retire a obrigatoriedade do uso de máscara.

"O nosso presidente da república já deixou claro ontem, quando citou para que fizesse os estudos, o presidente tem acompanhado o ritmo da velocidade da vacinação do Brasil, também de países que alcançaram uma cobertura vacinal, onde assistimos à flexibilização do uso de máscara. Vai ser o nosso caso", afirmou.

Após ser questionado mais uma vez sobre as polêmicas falas do presidente, Queiroga fez questão de também completar com o mesmo discurso. "Eu não sou censor das falas do presidente da república", completou o ministro.

Vale lembrar que Segundo especialistas, o Brasil não tem um índice de vacinados o suficiente para tomar uma medida tão radical em relação ao uso das máscaras.