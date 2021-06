Natalia Pasternak na CPI da Covid - Jefferson Rudy/Agência Senado

Por Leticia Moreira - iG

Publicado 11/06/2021 15:50

Rio - Na tarde desta sexta-feira (11), a microbiologista Natalia Pasternak discutiu com o senador Luiz Heinze (PP-RS) após ele voltar a defender o uso do chamado 'tratamento precoce', com o uso de medicamentos sem comprovação científica no tratamento da covid-19.



Na ocasião, Heinze levantou uma placa com o número de vidas salvas durante a pandemia e alegou que, entre essas pessoas, muitas teriam sobrevivido graças ao uso desses remédios. "Nesses 15.670.754 vidas, tem cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, anita, ivermectina, que começaram com elas e viraram vitaminas", disse o senador, sendo interrompido pela pesquisadora em seguida.

"Essas 15 milhões de pessoas também tomaram 'chazinho' da avó, deram 3 pulinhos e uma volta no quarteirão, senador", rebateu Pasternak.

Assista:#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/CXC22HDeF9 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 11, 2021

A microbiologista reforçou, ainda, que se o Brasil tivesse melhor controle da pandemia, três em cada quatro mortes poderiam ter sido evitadas. "3 de cada 4 mortes teriam sido evitadas se o Brasil estivesse na média de controle mundial da pandemia, ou seja, quando atingirmos 500 mil mortes quer dizer que 375 mil mortes poderiam ter sido evitadas com melhor controle da pandemia", ponderou.

Assista:#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/uWRMvS9XeA — Jornal O Dia (@jornalodia) June 11, 2021

Nesta terça-feira (8), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética contra o senador Luiz Heinze (PP-RS) por divulgar dados e informações falsas em suas falas na Comissão. Entre as questões apontadas pelo senador está a apresentação de estudos não comprovados defendendo o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina no tratamento da doença.