Publicado 11/06/2021 14:20 | Atualizado 11/06/2021 14:24

Rio - Durante uma visita ao Espírito Santo, nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se envolveu em mais um de seus episódios polêmicos. No aeroporto de Vitória, Bolsonaro entrou em um avião antes da decolagem para cumprimentar o piloto, comissários e apoiadores que estavam no voo. Além de um grupo que gritou "mito", se referindo ao presidente, o chefe do Executivo também foi alvo de críticas. Em resposta as pessoas que gritaram 'Fora Bolsonaro', ele respondeu que o grupo deveria "ir de jegue" e não de avião.

"Quem está falando ‘fora Bolsonaro’ deveria estar é de jegue viajando, né? 'Fora Bolsonaro' tem que estar viajando de jegue, não de avião, é ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", disse o presidente, sem falar sobre o candidato que se referia.

A chegada do presidente no estado também chamou atenção. Ao desembarcar no aeroporto, Bolsonaro foi recebido por um grupo de apoiadores que causavam aglomeração e estavam, em sua maioria, sem máscaras de proteção. Na ocasião, um rapaz segurava uma placa em referência aos quase 500 mil óbitos causados pela pandemia e chegou a ser hostilizado pelo grupo, que utilizou de palavrões e rasgou a placa, atacando a imprensa em seguida.

Chegada de Bolsonaro a Vitória/ES foi marcada por tumultos. Jovem com placa em referência aos quase 500 mil mortos pela pandemia foi hostilizada (com palavras de baixo calão e teve a placa rasgada por apoiadores do presidente), além de ataques à imprensa. pic.twitter.com/VL0fbjZnK8 — Robson Maia (@robson_smj) June 11, 2021

Bolsonaro esteve no Espírito Santo para participar da cerimônia de de entrega do Residencial Solar São Mateus, no município de São Mateus A comitiva presidencial é composta pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e pelo ex-senador Magno Malta (PL-ES).