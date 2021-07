Atletas do município ficaram em segundo lugar no quadro geral de medalhas por equipe - Divulgação

Publicado 26/07/2021 11:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson recebeu, em seu gabinete, os atletas vice-campeões por equipe do Campeonato Mundial Jiu-Jitsu, que contou com 213 equipes. Mais de 150 gonçalenses participaram do campeonato, que aconteceu na Arena da Juventude, no Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 18 de julho. São Gonçalo conseguiu a importante marca de segundo lugar no quadro geral de medalhistas.

Entre os presentes estavam Ana Luiza Barros, de 6 anos; Ana Lopes Kmiec, de 11 anos; Daniel Transmontano, de 6 anos; Ravi Belo, de 6 anos; Daniel Cruz, de 17 anos; e Bernardo Silveira, de 14. “Nossa cidade é um celeiro de talentos. Sabemos que, através do esporte, muitas pessoas se tornam cidadãos de bem e não vamos poupar esforços e incentivo para formar campeões”, declarou Nelson.

A secretária de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Simone Monteiro, destacou a importância do incentivo aos talentos da cidade nas competições esportivas. “Fui convidada pela equipe Icon de São Gonçalo, que levou os atletas gonçalenses do projeto Vencedores em Cristo. Foi um prazer participar do evento com uma organização especial e que volta a reunir tantos atletas em busca da realização de seus sonhos”, comentou ela.