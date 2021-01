Victor Melo e Carla Prata e Victor Melo e Kethelyn Carmona Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 05:00

Cirurgia-dentista Kethelyn Carmona teve uma união estável com o empresário e piloto de rally, Victor Melo por dois anos, mas desde os seis meses de gravidez do filho do casal, hoje com seis meses, eles estão separados. Motivo: traições. "Descobri vários casos extraconjugais e pedi para ele sair do apartamento em Balneário Camboriú. Victor foi afastado do imóvel pela oficial da Justiça devido a medida protetiva, mas fez da minha vida um inferno. Parou de pagar as contas, não deu uma assistência nem pagou o parto", revela Kethelyn, que teve recentemente um pedido de DNA do bebê e ficou comprovado a paternidade. "Fechei um consultório bem-sucedido para viver com Victor, abri mão de tudo e ele agora está namorando a apresentadora Carla Prata. Me enviaram o foto dos dois no Ano Novo. Ela com a família dele toda", conta.

A coluna procurou Carla Prata para saber sobre o envolvimento com Victor Melo. "Não namoro o Victor. Dar um beijo significa alguma coisa ? Posso beijar quem eu quiser e isso não significa que estou namorando. Quando eu estiver namorando, posso falar sobre meu relacionamento e a pessoa. Mas desse aí, não posso não", explica.

Publicidade

A coluna também procurou o empresário: "Não tenho nada para falar. Essa questão está judicializada e será resolvida em juízo", diz Victor Melo.