Dinheiro das multas pagas pelos infratores seria administrado pelo Fundo Municipal de Saúde, que teria que criar políticas públicas em defesa dos animais de SGDivulgação

Publicado 27/07/2021 18:00

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal votará na próxima semana um projeto de lei que proíbe que animais sejam mantidos em correntes ou amarras similares. De autoria do vereador Alexandre Gomes (PV), o objetivo da proposta é inibir maus-tratos a animais por meio do acorrentamento, o que prejudica a saúde e o bem-estar do animal. Caso aprovado, o PL segue depois para sanção do prefeito Capitão Nelson.



A infração poderá render multa de até R$ 10 mil se cometida por pessoas jurídicas e de até R$ 5 mil para pessoas físicas, que também ficariam proibidas de participar de qualquer concurso público. O dinheiro das multas deverá administrado pelo Fundo Municipal de Saúde, que teria que criar políticas públicas em defesa dos animais da cidade.



"Estou seguindo, de forma humanitária e como protetor dos animais, uma linha de políticas públicas voltada ao bem-estar dos animais que vêm sendo implantada em todo o mundo. Acorrentar um animal é coisa do passado. Eles têm a necessidade de se movimentar de forma livre. Vamos mudar a nossa mentalidade e dar mais carinho e atenção aos nossos melhores amigos", afirma o vereador.



Dono de pet shop em São Gonçalo, Carlos Mendes compartilha da opinião do parlamentar e aplaude a ideia. "Quando uma pessoa compra, ganha ou adota um animal, a gente imagina que ele receberá todo o amor e carinho, e não correntes. Manter um pet acorrentado configura maus-tratos sim. Prejudica o animal de várias formas. A lei virá em boa hora", opina.

A protetora Alessandra D'Ávila, que resgata animais em situação de rua por conta própria para posteriormente providenciar cuidados médicos e buscar adotantes responsáveis, torce para que o poder público atente para um olhar diferenciado aos bichinhos e à natureza de modo geral. "Todo animal, doméstico ou silvestre, precisa ser visto como vida. Eles necessitam não só de comida de qualidade como um ambiente seguro, limpo e confortável para ser feliz. São seres inocentes, que precisam de nossa defesa e atenção, além de brinquedinhos e carinho. Quem não tem tempo nem paciência, melhor nem adotar", dispara.