Pesquisa entre moradores de SG vai nortear ações necessárias para melhorar atenção em saúde a este público - Divulgação

Pesquisa entre moradores de SG vai nortear ações necessárias para melhorar atenção em saúde a este públicoDivulgação

Publicado 26/07/2021 12:00

SÃO GONÇALO - O Programa Municipal de Saúde da População Negra, da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, iniciou um mapeamento deste público no Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, para a criação de políticas direcionadas. A iniciativa atende à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, criado em 13 de maio de 2009 com o objetivo de garantir um maior grau de igualdade no atendimento à saúde, em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional.



A coordenadora do programa municipal, Belmira Félix de Oliveira Rodrigues, destaca que o trabalho começou efetivamente este ano, embora tenha sido criado em 28 de setembro de 2020. “No ano passado, estávamos em pandemia e não houve condições de levantar os dados. Agora, com o avanço da vacinação no município, estamos visitando as unidades de saúde e pedindo para que elas comecem a incluir no cadastro a cor das pessoas. Com este levantamento, poderemos traçar metas de atendimento para este público”, explicou.



A pesquisa entre os moradores de São Gonçalo vai nortear as ações necessárias para melhorar a atenção em saúde para esse público. No entanto, já é certo que há fatores socioeconômicos e genéticos com maior prevalência na população negra, como desnutrição, tuberculose e verminose (socioeconômicos) e hipertensão arterial, diabetes mellitus, síndrome hipertensiva na gravidez e doença falciforme (genético).



Qual é a sua cor/raça? – Esta pergunta está sendo feita em todos os atendimentos das unidades de saúde do município e é uma determinação do Ministério da Saúde, através da portaria 344, de 1º de fevereiro de 2017. "Por isso, não estranhe a pergunta da atendente, e responda: preta, parda, branca, amarela ou indígena. Você é a pessoa mais importante para dizer quem você é. É importante o cidadão colaborar para que cada vez mais o SUS tenha a sua cara, a sua cor", diz Belmira.



Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra - Desde 2006, acontecem em todo o país no dia 27 de outubro diversas atividades para mobilizar a população negra sobre os seus direitos à saúde e ampliar o debate com gestores, profissionais de saúde e a população em geral sobre o racismo e suas relações com a saúde.



Onde procurar ajuda:

Conselho Municipal da Igualdade Racial - Rua Dr. Porciúncula 395, Venda da Cruz, São Gonçalo



Programa Municipal de Saúde da População Negra - Av. São Gonçalo 100, Boa Vista, São Gonçalo (estacionamento do 2º andar do São Gonçalo Shopping)