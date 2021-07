Há ainda 39 mortes sendo investigadas - Reprodução

Publicado 27/07/2021 20:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 11 novos óbitos em decorrência do coronavírus nesta terça-feira (27). As mortes ocorreram entre os dias 1º de fevereiro e 21 de maio de 2021, mas foram registradas somente ao final do processo de investigação da causa, feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos testes realizados pelos pacientes.