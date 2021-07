Altobeli da Silva reclama de "barulheira" e "som de funk" em frente ao seu quarto na Vila Olímpica - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - O brasileiro Altobeli da Silva, de 30 anos, deu adeus à Olimpíada de Tóquio na noite desta quinta-feira nos três mil metros com obstáculo. Ele terminou a competição de hoje em nono lugar. Em entrevista ao SporTV após a eliminação, o atleta lamentou o ocorrido e disse que não conseguiu entender o que houve.

"Estou me sentido muito mal. Fico chateado porque eu sei o quanto eu treinei e batalhei, o quanto abri mão e me empenhei. Quando você não treina, é uma coisa. O problema é quando você se isola e abre mão de muita coisa e acontece o que aconteceu. Fico sem entender. Minha vontade é de chorar, eu treinei muito para estar aqui, não sei o que aconteceu", desabafou.

Altobeli ganhou destaque após reclamar de funk alto enquanto tentava dormir na Vila Olímpica em Tóquio. Vídeos divulgados pelo atleta ganharam repercussão na imprensa.

"Estou tremendo de tanta raiva, de tanto nervoso. Estou cansado, aí eu vejo uma barulheira na porta do meu quarto, som de funk, de atletas que treinam meio período, de atletas que vieram fazer participação aqui nos Jogos Olímpicos. Eu vim com propósito, com objetivo, por isso que estou no meu quarto respeitando a privacidade de cada um. É complicado, é nessa hora que você vê quem é quem.



Na Olimpíada do Rio, em 2016, Altobeli foi o nono colocado na prova dos três mil metros com obstáculo. A Olimpíada de Tóquio foi a segunda em sua carreira.