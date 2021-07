Coluna do Venê

CEO do Fulham conversa com diretor do Flamengo, costura últimos detalhes e se aproxima de contratação de Rodrigo Muniz

Alistair Machintosh ligou para Bruno Spindel, diretor do Rubro-Negro, e garantiu que documento chegará nas próximas horas; operação pode ser finalizada nesta sexta-feira

Publicado 29/07/2021 18:13 | Atualizado há 4 minutos