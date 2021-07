Maxi López fez sucesso com a torcida do Vasco, em especial com a criançada - Luciano Belford/Agncia O Dia

Maxi López fez sucesso com a torcida do Vasco, em especial com a criançada Luciano Belford/Agncia O Dia

Publicado 29/07/2021 17:45 | Atualizado 29/07/2021 17:48

Rio - Maxi López anunciou, nesta quinta-feira, a aposentadoria. Aos 37 anos, o agora ex-atacante estava livre no mercado desde o fim do contrato com Sambenedettese, da Terceira Divisão da Itália, clube que defendeu na temporada 2020/21. No Brasil, La Barbie, apelido que ganhou devido às longas madeixas louras, vestiu as camisas de Grêmio e Vasco. Na Colina, no entanto, teve a passagem mais marcante em solo brasileiro.

Amigo pessoal de Leandro Castan, Maxi reeditou a parceria da época de Torino com o zagueiro a partir do segundo semestre de 2018. A missão era ajudar o Cruzmaltino a se livrar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com sete gols e seis assistências, foi peça-chave para a permanecia do clube na Série A e caiu nas graças da torcida.

Publicidade

Em 2019, ele não manteve a média e o nível das atuações. Com problemas de peso, perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo e pediu a rescisão de contrato devido ao atraso no pagamento do salário. Revelado pelo River Plate, o argentino defendeu 14 clubes na carreira, com destaque para Barcelona e Milan.

"Obrigado a todos por me ajudar a realizar meu sonho. Foi uma linda viagem…", postou Maxi, nas redes sociais.

Publicidade





No vídeo compartilhado na internet, Maxi reviveu momentos inesquecíveis da carreira e alguns dos 126 gols que marcou em 497 jogos. Na Colina, foram 11 em 38 jogos.