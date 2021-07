Lisca, sem fita isolante nos cabos, deu outra cara ao time vascaíno - Reprodução/VascoTV

Rio - Apesar da boa atuação do Vasco no Morumbi, o Vasco não conseguiu a vitória contra o São Paulo e ainda fica em desvantagem por ter perdido por 2 x 0. Após a partida, o treinador Lisca se mostrou confiante, elogiou a atuação do time, mas fez ressalvas sobre a falta de ofensividade.

"Ficam muitas lições, muitas situações da partida. Tivemos situações bem positivas de agressão, circulação de bola e combinações interessantes. Equilibramos o jogo no segundo tempo, tivemos oportunidade de empatar no segundo tempo, mas faltou a contundência ofensiva. Não exigimos muito do Volpi, erramos nas escolhas e no penúltimo passe. Isso foi predominante na partida. São Paulo também esteve bem, fez o gol. Sabíamos dessa bola forte do São Paulo com o Pablo, Miranda e Arboleda", disse antes de completar:

"Quando fomos arriscar no final da partida com as entradas do Arthur e do Morato, levamos o segundo gol. Temos que ter calma. Saber que o São Paulo talvez esteja bem mais na nossa frente, apesar de a gente ter equilibrado. Faltou a gente ser bem mais eficaz. Talvez tenhamos criado boas situações para definir, mas precisamos ser mais assertivos nos detalhes", finalizou o treinador.

A partida da volta está marcada para a próxima quarta-feira, em São Januário. O time carioca precisa de três gols de vantagem para conseguir a classificação direta. Uma vantagem por dois gols leva a partida aos pênaltis.