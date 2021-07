Fernando Prass encerrou sua carreira - Divulgação

Publicado 28/07/2021 15:00

Rio - Fernando Prass pode retornar ao Vasco. De acordo com informações do canal do YouTube "Atenção Vascaínos", o ex-goleiro, que está fazendo curso de gestão, está sendo cogitado para trabalhar na diretoria de futebol do Vasco.

Prass encerrou a sua carreira como jogador profissional ao fim da última temporada. Recentemente, ele foi contratado pelo Palmeiras para a equipe da TV Palmeiras Plus, plataforma de conteúdo de streaming do clube.



O ex-goleiro teve passagem marcante pelo Vasco entre 2009 e 2012. Seu principal momento com a camisa cruzmaltina foi na temporada de 2011, quando conquistou o título da Copa do Brasil.