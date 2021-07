Bruno César - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Com a rescisão acertada através de acordo realizado no início do mês de julho, a rescisão do meia Bruno César com o Vasco foi publicada no fim da manhã desta terça-feira (27) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia tinha contrato com o clube carioca até maio de 2022.

Para encerrar o vínculo com o meio-campista, a diretoria do Gigante da Colina enfrentou algumas dificuldades. Bruno César, que estava emprestado ao Penafiel-POR, não recebia desde dezembro a parte de seu salário (70%) que cabia ao clube carioca. A situação foi resolvida pelo diretor Alexandre Pássaro, que chegou a um consenso com os representantes do atleta.

Bruno César chegou ao Vasco em 2019. O meia disputou 44 jogos e marcou quatro gols. Desde outubro do ano passado o meia estava emprestado ao Penafiel, de Portugal.