Apoiador do Vasco destaca mudanças feitas por Lisca: 'mais agressividade no campo adversário' | Vasco | O Dia

27/07/2021

Rio - A chegada de Lisca no Vasco não tem muito tempo, mas já gerou mudanças tanto no clima quanto táticas. Para Marquinhos Gabriel, autor do primeiro gol na goleada de 4 x 1 em cima do Guarani no último sábado, o novo treinador trouxe confiança ao grupo e deixou o time o mais agressivo.

"O Lisca é um treinador muito positivo, nos passou muita confiança. Ele tem mudado o nosso posicionamento, falou para a gente marcar um pouquinho mais em cima a saída do adversário. Treinamos em vídeo e um pouquinho nos treinos, mas nos ajustes vocês já notaram muita diferença. A gente já notou um pouquinho mais de agressividade no campo do adversário. A gente tem muito a evoluir com ele. O pouco tempo que ele tem conosco no tempo ele tem aproveitado", afirmou o vice-artilheiro do time na temporada.



As mudanças feitas por Lisca surtiram efeito justamente no gol marcado por Marquinhos, quando o time pressionou a saída de bola do Bugre e conseguiu roubá-la e converter em gol.

"O Lisca nos pediu mais agressividade no setor de defesa do adversário. A gente acaba roubando mais a bola no campo rival, e isso é bom para os meias. Acho que o meu gol contra o Guarani foi assim", concluiu Marquinhos Gabriel.