Publicado 28/07/2021 09:00

São Paulo - São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio do Morumbi, às 21h30, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto a equipe de Hernán Crespo chega para o duelo após uma derrota acachapante no Brasileirão, os comandados de Lisca "Doido" vêm de um resultado expressivo na Série B, após vitória por 4 a 1 sobre o Guarani.

De técnico novo e com o ânimo renovado, o Vasco chega com moral para o duelo na capital paulista. A equipe da colina histórica ocupa a 6ª colocação na Série B, com 22 pontos, um atrás do 4º colocado Goiás.

Pela Copa do Brasil, o Cruz-maltino já eliminou Caldense, Tombense e Boavista antes de chegar na fase oitavas de final. Em quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates. Agora de técnico novo após a demissão de Marcelo Cabo, o time carioca aposta na confiança do elenco para conseguir um bom resultado no jogo de ida.

O São Paulo, por sua vez, tinha tudo para chegar com moral no duelo desta quarta-feira. Após eliminar o Racing, da Argentina, pela Libertadores, a equipe de Crespo foi atropelada pelo Flamengo neste fim de semana pelo Brasileirão. A derrota por 5 a 1 no Maracanã ligou o alerta para o técnico argentino, que não pode pensar em um tropeço dentro do Morumbi pela Copa do Brasil.

Ingressando no torneio já na terceira fase, por estar disputando a Libertadores, o Tricolor enfrentou o 4 de Julho, do Piauí, em confronto alucinante. Na primeira partida, que foi realizada na cidade de Piripiri, o empate em 3 a 3 frustrou o elenco, que entrou com amplo favoritismo. Já no jogo de volta, um 9 a 1 acachapante foi aplicado no Morumbi e garantiu o São Paulo nas oitavas de final.

As duas equipes apostam em seus jogadores do setor ofensivo para levarem o duelo. O Vasco quer contar com a experiência e o faro de gol do artilheiro Germán Cano, líder do elenco. O tricolor, com um time veloz, vê na dupla Rigoni e Marquinhos a esperança para vencer o jogo no Morumbi.

O histórico do confronto é bem equilibrado. Ao todo, São Paulo e Vasco se enfrentaram 93 vezes, com 33 vitórias de cada lado e 27 empates.

