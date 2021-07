Publicado 29/07/2021 08:00

O espaço mais nobre da camisa do Vasco terá um novo ocupante. A diretoria chegou nesta semana a um acordo com a Betano, empresa grega de apostas esportivas, para ser a nova patrocinadora master no futebol por cerca de R$ 10 milhões, de acordo com o portal ge. O tempo do vínculo ainda é um mistério.

Com o acerto, o logo banco BMG, que ocupa o espaço atualmente, será deslocado para a parte superior das costas, mudança que já estava prevista em contrato caso o Cruzmaltino encontrasse outro patrocinador para o local.

A diretoria ainda tem negociações avançadas para fechar novos contratos de patrocínio para outros espaços do uniforme, inclusive o short. A meta é que a camisa levante, ao todo, pelo menos R$ 25 milhões aos cofres do clube. Outra ideia é vender propagandas de empresas em publicações nas redes sociais e durante transmissões na Vasco TV.

Além do Cruzmaltino, a Betano estampa sua marca em camisas de dois clubes brasileiros: Atlético-MG e Fluminense, que vai receber R$ 15 milhões por dois anos de vínculo.