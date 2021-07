Cano e Miranda travaram um duelo equilibrado e se estranharam - Miguel Schincariol

Cano e Miranda travaram um duelo equilibrado e se estranharam Miguel Schincariol

Publicado 28/07/2021 23:28

São Paulo - Em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro, Vasco e São Paulo têm um histórico de equilíbrio no confronto. O gols de Rigoni e Pablo, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, garantiram a vitória por 2 a 0 e fez a balança pender para o lado tricolor, que chegou ao 44º triunfo contra 43 dos cariocas e largou na frente na disputa de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O decisivo jogo da volta será na próxima quarta-feira, em São Januário, às 21h30.

Em momentos opostos em suas respectivas divisões, São Paulo e Vasco entraram em campo em busca da afirmação. Invicto há seis jogos, o Vasco chegou à capital paulista embalado pela goleada de 4 a 1 sobre o Guarani, no sábado, que o deixou na cola do G-4 da Série B. O São Paulo, no Z-4 da Série A, precisava de uma resposta imediata após a vexatória goleada sofrida para o Flamengo, no domingo, por 4 a 1.

Publicidade

A premiação pela classificação para as quartas de final, no valor de R$ 3,45 milhões era outro atrativo. O Vasco, que já acumulava R$ 5,6 milhões desde a primeira fase da competição, sofreu com a blitz iniciada pelos donos da casa desde que a bola começou a rolar. E o reencontro com Benítez, xodó da torcida cruzmaltina, não foi nada agradável. Foi dele o belo e longo lançamento que deu origem ao gol de Rigoni, aos 13 minutos. Até os 15, o São Paulo já havia finalizado sete vezes, com perigo.

Passado o susto, Lisca começou a mostrar que suas ideias começam a funcionar. Mais organizado, o Vasco conseguiu fechar os buracos e aproveitou a velocidade de Léo Jabá para incomodar, mas a esperada reação ficou para o segundo tempo. E no primeiro minuto, Bruno Gomes teve a chance de empatar, mas a finalização passou por cima do travessão de Volpi. Aos 11, Cano teve outra boa chance, mas o São Paulo aproveitava os espaços para ameaçar, como no chute rasteiro de Rigoni que parou na trave.

Publicidade

Com a entrada de Andrey, Galarza subiu de produção, mas objetividade ao Vasco, que, após equilibrar as ações, sofreu o segundo gol. De cabeça, Pablo se antecipou a Castan, após cobrança de escanteio, para marcar o segundo. Apesar do revés, o Vasco terminou o jogo de cabeça erguida e com a sensação de que a classificação está aberta para a decisão na Colina.

SÃO PAULO X VASCO

Local: Morumbi

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Gols: 1º tempo - Rigoni (13 minutos). 2º tempo - Pablo (33 minutos)

Cartões amarelos: Leandro Castan

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda (Bruno Alves), Miranda e Léo Pelé; Orejuela, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Vinicius (Gabriel Sara), Benítez (Tales) e Reinaldo; Rigoni (Marquinhos) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo



Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza (Arthur) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Léo Jabá (Morato), Gabriel Pec (Andrey) e Cano. Técnico: Lisca