Publicado 29/07/2021 17:58

Rio - Após a conquista da medalha de prata da ginasta Rebeca Andrade pelos Jogos Olímpicos, o comentarista Walter Casagrande Jr. se emocionou com a fala da ex-atleta Daiane dos Santos durante o programa "Seleção SporTV".

A ex-ginasta ressaltou a importância de Rebeca Andrade, como atleta e mulher negra, se tornando a primeira medalhista olímpica na ginástica feminina em Olimpíadas, além de dizer que "até pouco tempo os negros não podiam competir em alguns esportes".

Durante o programa "Seleção SporTV", o comentarista Casagrande disse que sentia culpado, como homem branco, pelo racismo estrutural no Brasil, além de cobrar mudanças na sociedade brasileira.

"Estou bastante emocionado. Conquistar uma medalha, uma garota que veio da situação que ela [Rebeca] veio, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo me dá uma tristeza quando a gente precisa ouvir ainda a Daiane contar que ninguém acreditava em uma atleta negra, que uma atleta negra não poderia participar de alguns esportes, que não poderia ganhar uma medalha. Isso me entristece e me bate muito forte. Nós temos que mudar essa situação. Não é no esporte, não. É na sociedade brasileira", disse Casagrande.

"Eu espero, antes de morrer, não ouvir mais esse tipo de fala, que vem de dentro do coração dela [Daiane]. A gente é culpado disso, eu me sinto culpado com isso. Todo brasileiro branco deve se sentir culpado, um pouco ou muito, por uma situação como essa. Isso me machuca porque eu não suporto racismo, acho nojento. Quando eu vejo uma conquista de uma atleta negra, uma garota que vem de uma situação humilde, e aí você vê a Daiane, que foi uma excelente ginasta, negra também, falando dessa situação, isso me machuca. Ao mesmo tempo que eu estou feliz, e muito emocionado pela conquista, eu fico triste pela nossa sociedade ter essa racismo estrutural dentro dela", completou.