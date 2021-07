Escudo do Botafogo no Nilton Santos - Reprodução

Publicado 29/07/2021 16:01 | Atualizado 29/07/2021 16:11

Rio - Na tarde desta quinta-feira (29), durante a divulgação do novo Plano de Flexibilização das Medidas de Restrição da Pandemia, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a volta de público nos estádios de futebol para o mês de setembro. Nesse primeiro momento, será permitida a ocupação de 50% dos locais.

Na figura de Eduardo Paes, a prefeitura comunicou que os eventos esportivos terão liberação para o público a partir do dia 2 de setembro. Apenas os torcedores que receberam duas doses da vacina contra a Covid-19 poderão ingressar nos estádios pela cidade.

No dia 17 de outubro, também apenas para torcedores com a imunização completa, ocorrerá a liberação de 100% da capacidade das arenas esportivas no Rio de Janeiro, conforme divulgou o prefeito Eduardo Paes em live do novo Plano de Flexibilização das Medidas de Restrição da Pandemia.

Vale lembrar que na última terça-feira, no Twitter, o prefeito do Rio rebateu as críticas feitas por Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, sobre o mesmo tema.