Diego Loureiro, goleiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2021 15:08

Rio - Revelado nas categorias de base do Botafogo e conquistando a cada dia que passa a confiança interna, o goleiro Diego Loureiro assumiu a titularidade na meta alvinegra durante a Serie B após um trabalho para evolução na parte física. O arqueiro perdeu 10 kg (meta estipulada) e logo se tornou peça importante para a recuperação do Glorioso na tabela de classificação da competição.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, o goleiro exaltou a atividade realizada no período em que esteve como substituto de Douglas Borges.

"Pra mim é muito importante estar podendo ajudar o Botafogo nesse momento. Meu objetivo é jogar aqui, crescer como profissional, como pessoa, que é um clube que me ajuda bastante nisso todos os dias. Foi um trabalho difícil, creio que ainda posso melhorar um pouco mais. A gente sempre pode melhorar mais, mas estou feliz com o momento que venho vivendo e espero poder entregar mais ao Botafogo. O Botafogo merece grandes coisas e nós vamos conseguir nossos objetivos e vou poder ajudar ainda mais esse clube que tenho tanto prazer."

Diego foi utilizado na reta final do Brasileirão 2020 sob o comando do auxiliar Lúcio Flávio e chamou atenção dos torcedores. Mesmo com a equipe já rebaixada, o jovem se destacou pelas grandes defesas nos últimos jogos da Série A. Agora na segunda divisão, o arqueiro de General Severiano vem se destacando pela segurança imposta na meta do alvinegro, que vivia com a fase ruim do recém-contratado Douglas Borges.

O Botafogo ocupa a 11ª colocação na tabela da Série B, com 19 pontos. O próximo duelo da equipe comandada por Enderson Moreira será no sábado (31), às 21h, contra o Vasco.