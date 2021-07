Luis Fernando Flores. Botafogo X CSA, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 27 de Julho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor_Silva

Publicado 28/07/2021 10:43

Rio - Precisando respirar, o Botafogo conseguiu superar o CSA por 2 x 0 na última terça-feira em partida válida pela Série B. Na beira do gramado estava o auxiliar Luís Fernando Flores, já que o técnico Enderson Moreira foi expulso no último jogo. Luís comemorou o bom resultado e acredita que placar poderia ter até sido mais extenso:

"Nos primeiros 15 minutos demos a bola para o CSA, mas depois fizemos um bom primeiro tempo e conseguimos o gol. No intervalo, demos confiança. O Botafogo tem um bom grupo que está tentando fazer o que trabalhamos. O gol no primeiro tempo deu alívio, tirou o peso. O segundo tempo fizemos jogadas maravilhosas. Time merecia até fazer mais gols", afirmou o auxiliar.

Com Enderson de volta, Botafogo enfrenta o Vasco no próximo sábado, às 21h, no Nilton Santos.