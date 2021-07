Chay pode voltar hoje no jogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/07/2021 09:00

Rio - O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (27), às 21h30, para completar os seus 14 jogos na tabela do Brasileirão Série B. A partida contra o CSA, que foi adiada por logística da CBF durante a Copa América, é válida pela sexta rodada da competição. O alvinegro vem de vitória e fazer o "dever de casa" é fundamental para encostar na zona de classificação para a elite.

A equipe de Enderson Moreira, que foi expulso na vitória sobre o Confiança-SE, encara o duelo contra CSA como fundamental para projetar uma recuperação ainda no fim do primeiro turno. O Botafogo ocupa atualmente a 12ª colocação na Série B, com 16 pontos, e uma vitória na noite desta terça fará o alvinegro ultrapassar o rival da rodada na tabela. O CSA é o 11º e tem 18 pontos.

Com ânimo renovado após voltar a vencer na competição, o time terá o retorno de Pedro Castro, suspenso do último jogo pelo terceiro cartão amarelo, e pode ter a presença de Chay, meia-atacante artilheiro do clube na Série B, que ficou de fora na partida contra o Confiança-SE por desconforto na região lombar.

O rival CSA vem de uma boa sequência de jogos. São três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, sendo que dois desses triunfos aconteceram longe do Rei Pelé, casa do azulão. Para tentar surpreender o Glorioso no Rio de Janeiro, o técnico Ney Franco deve apostar no quarteto ofensivo formado por Gabriel (ex-Flamengo), Delatorre, Renato Cajá (ex-Botafogo) e Bruno Mota.

A partida atrasada dá a chance ao Botafogo de encostar no rival Vasco, adversário da próxima rodada, além de voltar para o "bolo" das equipes que brigam por uma vaga no G4 da Série B.

Botafogo e CSA se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. No último duelo entre as equipes, no dia 21/10/19, ainda pela Série A, o Glorioso levou a melhor no Rio de Janeiro pelo placar de 2 a 1.