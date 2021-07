botafogo x csa - Vítor Silva/ BFR

Publicado 27/07/2021 23:28

O Botafogo venceu a segunda consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da sexta rodada da competição, o time de Enderson Moreira recebeu o CSA e, em uma noite de um Rafael Navarro inspirado, bateu a equipe alagoana por 2 a 0, com gols de Diego Gonçalves e Marco Antônio.

O Alvinegro fez um primeiro tempo razoável, com as rédeas da partida, mandando no jogo. Porém, o time de Enderson Moreira encontrava muita dificuldade na saída de bola e, consequentemente, pouca criação. O ponto negativo foi a dupla de volantes, Barreto e Pedro Castro, que não se encontrava em campo e atrapalhava a transição. Mesmo assim, o Alvinegro foi dono das melhores jogadas e foi para o vestiário com a vitória parcial de 1 a 0.

Aos oito minutos, Pedro Castro, em jogada que é sua característica, dominou, abriu espaço e chutou de fora da área. Porém, o goleiro Thiago Rodrigues só acompanhou a bola sair pela linha de fundo. Aos 33, Diego Gonçalves avançou pela esquerda, abriu espaço, cruzou e jogou na rede, mas do lado de fora, em mais uma chegada do Botafogo.

Aos 42, o Botafogo, enfim, abriu o placar. Navarro dividiu na entrada da área, ganhou o lance e rolou para Marco Antônio, que apareceu livre e chutou para abrir o placar no Nilton Santos. Já nos acréscimos, Chay cobrou falta na área, Gilvan subiu e não encontrou nada, e a bola sai pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e logo nos primeiros minutos ampliou o marcador. Diego Gonçalves recebeu ótimo passe de Rafael Navarro, chutou cruzado com a canhota e fez o segundo da equipe.

O meia Chay, que andava sumido no jogo, quase fez um golaço no Nilton Santos, aos 27 minutos. O camisa 14 arrancou com a bola, passou por dois adversários e bateu na saída de Thiago Rodrigues, que fez uma linda defesa. Depois disso, o Alvinegro apenas administrou o marcador, e o adversário não demonstrou nenhuma reação para tentar, ao menos, o empate.



O Botafogo volta a campo no sábado (31) para pegar o Vasco, às 21h, novamente no Nilton Santos, pela 15ª rodada da Série B. Com 19 pontos e quatro do primeiro do G-4, o Goiás, o Alvinegro está na 11ª colocação.