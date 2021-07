Athletico-PR: contratou Matheus Babi do Botafogo por R$ 12 milhões em 2021. - Divulgação

Athletico-PR: contratou Matheus Babi do Botafogo por R$ 12 milhões em 2021. Divulgação

Publicado 27/07/2021 17:19

Curitiba - O atacante do Athletico-PR, Matheus Babi, ex-Botafogo, terá de passar por um procedimento cirúrgico no joelho direito. A operação será necessária após o choque com Caio Vidal, no início da partida contra o Internacional, no último domingo (25), quando o Furacão bateu o Colorado na Arena da Baixada.

De acordo com a "Rádio Banda B", emissora local, os exames realizados após a partida constataram lesão no ligamento cruzado do joelho do atacante. A cirurgia será realizada em São Paulo, ainda sem data definida.

Publicidade

A previsão é de que Matheus Babi retorne aos gramados apenas em 2022. Para o ataque, o Furacão conta com Renato Kayzer, Mingotti, Emerson, do time Sub-17, que está inscrito na Copa Sul-Americana mas ainda não subiu para o time principal, Renan Vianna, da equipe sub-20, além do possível retorno de Guilherme Bissoli, emprestado ao Cruzeiro para a disputa da Série B.