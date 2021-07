Jonathan - VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 28/07/2021 16:21

Rio - Poucos detalhes separam Jonathan de ser anunciado no Botafogo. O jogador, inclusive, já realizou os exames médicos. O lateral-esquerdo chega por empréstimo junto ao Alméria, da Espanha. As informações são do site "ge.com".

Jonathan já atuou com a camisa do Glorioso de 2017, quando estava no sub-20, até 2019. Ele saiu direto de General Severiano para o Almería e na temporada passada esteve emprestado ao Las Palmas, da Espanha, mas não teve sequência, fazendo apenas 13 jogos.

Com a chegada do lateral, a posição fica inchada e tem mais quatro opções: Guilherme Santos, Rafael Carioca, Hugo (que estava no sub-20) e Lucas Barros. Entretanto, Rafael Carioca não tem agradado e pode estar de saída. A diretoria alvinegra não deve se opor a negociações.