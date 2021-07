Diretor de futebol Eduardo Freeland - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Diretor de futebol Eduardo Freeland

Publicado 29/07/2021 14:31

Rio - A vinda de um novo volante para ajudar na disputa da Série B foi colocado em espera pela diretoria do Botafogo. Segundo informações do jornalista Thiago Franklin, questões financeiras atrapalham e a posição não é prioridade no momento.

A diretoria do Botafogo tem como meta trazer um novo zagueiro, e caso se apresente uma boa situação, trazer um atacante de lado. A posição de lateral-esquerdo já foi resolvida com o acerto de Jonathan, vindo do Almería.

A posição de volante é considerada inchada, tendo em vista que é a que mais oferece opções para o treinador Enderson Moreira: Luís Oyama, Barreto, Pedro Castro, Matheus Frizzo, Romildo, Ricardinho, Kayque e Rickson estão à disposição.