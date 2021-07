'A prática esportiva desenvolve disciplina e autoestima e alimenta sonhos, impedindo que seja seduzida pela criminalidade e pelas drogas', ressalta o técnico e ex-jogador Marcelão - Divulgação

Publicado 28/07/2021 13:05 | Atualizado 28/07/2021 17:18

SÃO GONÇALO - O projeto Mais que Vencedor , no bairro do Boaçu, ultrapassou não só os limites da cidade como as fronteiras dos país. A boa fama do trabalho social capitaneado desde 2009 por Marcelo Mendonça no Campo Dona Lourdes, dentro da comunidade da Quarenta, espalhou-se de tal forma entre jogadores brasileiros de futebol que atuam em times brasileiros e internacionais, que chegou até o conhecimento de esportistas do outro lado do mundo.