'Cultura da Borda na Palma da Mão', de Márcia Falcão, está no São Gonçalo ShoppingDivulgação / Hélio Melo

Publicado 28/07/2021 14:09

SÃO GONÇALO recebe, desde ontem (27), as esculturas gigantes da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), uma série de ações que visa a envolver as pessoas em um clima de positividade para superar os desafios da pandemia. A obra Cultura da Borda na Palma da Mão, de Márcia Falcão, está exposta no São Gonçalo Shopping, enquanto Feito com Carinho, de LooStavale, é exibida no Pátio Alcântara.Além de São Gonçalo, a intervenção urbana itinerante - que já expôs as obras em pontos turísticos da capital fluminense e em diversos municípios do estado, poderá ser vista de 27 de julho a 15 de agosto no shoppings Carioca, Santa Cruz, Passeio, Bangu, Caxias, Via Parque, Recreio e o 99, em Valença. Há obras de dez artistas: Agrade Camíz, Bruno Awful, Cláudia Lyrio, Igor Nunes, LooStavale, Márcia Falcão, Maria Amélia Diegues, Mario Band´s, Robnei Bonifácio e Yhuri Cruz.Com mais de dois metros de altura e confeccionadas em fibra de vidro e pintura acrílica, as mãos representam a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade ainda neste ano