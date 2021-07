Trabalho é realizado por educador físico na academia existente dentro da unidade de saúde, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 17h - Divulgação / Renan Otto

Trabalho é realizado por educador físico na academia existente dentro da unidade de saúde, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 17hDivulgação / Renan Otto

Publicado 29/07/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Clínica Gonçalense do Mutondo oferece tratamento especial para pessoas que ficaram com sequelas respiratórias e de musculatura pós-Covid. O trabalho é desenvolvido por uma educadora física, duas vezes por semana, no período da manhã ou da tarde. Para as atividades, que começaram nesta quarta-feira (28), as inscrições estão abertas e podem ser feitas na academia existente dentro da unidade de saúde, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 17h.

O trabalho de reabilitação pós-Covid-19 é para aqueles que estão apresentando problemas respiratórios e de musculatura após o acometimento da doença. “Através da prática de exercícios físicos, com o treinamento aeróbico e o resistido, temos como objetivo a melhora da independência, resistência cardiorrespiratória, força muscular, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora, controle das comorbidades, correções posturais e manutenção do peso ideal”, explica a educadora física Jéssica da Silva Santos.

Outro trabalho da educadora física que será oferecido na clínica é para autistas, pessoas com síndrome de Down e com deficiência mental. As oficinas irão acontecer às segundas e quartas pela manhã ou à tarde e as inscrições também estão abertas.

“Para este público, serão trabalhadas a psicomotricidade – melhora do movimento do corpo, coordenação motora, equilíbrio e ritmo – e a interação social”, explicou Jéssica. As turmas vão contar com dez pessoas cada. Para as inscrições, os interessados devem apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Clínica Gonçalense do Mutondo se diferencia das demais por funcionar até 22h. A unidade oferece várias especialidades - clínico geral, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, dentista, cardiologista, proctologista, obstetra para gravidez de alto risco - e o programa de aleitamento materno. O atendimento também acontece por livre demanda, ou seja, os munícipes podem procurar a unidade para marcar as consultas. Cardiologista e proctologista são agendados junto à regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

O local também oferece exames diversos de análises clínicas, como sangue e preventivo, teste rápido do covid-19, DSTs, raio-x dentário, pré-natal, puericultura e colocação de DIU. O local realiza os testes do pezinho, da orelhinha, aplica todas as vacinas de rotina e contra o coronavírus. Para mais informações sobre os atendimentos, os gonçalenses podem entrar em contato através do telefone: (21) 3857-2139. A Clínica Gonçalense do Mutondo fica na Rua Alfredo Backer, 358, em frente ao 7º Batalhão de Polícia Militar.